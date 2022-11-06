Новая авторазвязка под Новороссийском сократит дорогу в Крым

6 ноя. 5:37

На 16 км трассы А-290 Новороссийск - Керчь до конца 2022 года начнут строить разноуровневую транспортную развязку, которая станет частью проекта по строительству скоростных подходов к Крымскому мосту.

Она будет построена на выезде из поселка Верхнебаканского со стороны Новороссийска на пересечении трасс А-146 и А-290 и исключит пересечения с железной дорогой и запретит левые повороты, что снизит аварийность на участке, стесненном ж/д-переездом, сложным рельефом и перекрестками дорог в одном уровне. Развязка станет частью проекта Росавтодора по строительству скоростных подходов на дальних подступах к Крымскому мосту, рассказали в пресс-службе ФКУ "Черноморье", передает портал Юга.ру.

У транспортной развязки будет три основных направления и шесть съездов, которые свяжут федеральные трассы с сетью местных дорог

по более удобной схеме.

"Частью проекта являются также реконструкция и строительство участков трассы А-290, включая обход Анапы. Все эти усилия направлены на создание единого скоростного коридора, связывающего главные транспортные артерии, ведущие через Кубань и Таманский полуостров в направлении Крымского моста и черноморских курортов", - добавили в пресс-службе.

В будущем развязка значительно увеличит пропускную способность трассы А-290.