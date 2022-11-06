Воздушную гавань Самарканда на четыре дня закроют перед саммитом ОТГ 

6 ноя. 8:45

Международный аэропорт Самарканда в течение четырех дней - с 8 по 11 ноября - не будет принимать воздушные суда по техническим причинам, пишет Telegram-канал AviaAlertsUZ.

В городе 11 ноября пройдет саммит Организации тюркских государств (ОТГ), а в его преддверии здесь пройдут заседания министров экономики и иностранных дел стран участниц организации.

Напомним, членами ОТГ являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. В качестве наблюдателей в нее также входят Венгрия и Туркменистан.