В горах Дагестана к новому году появятся новые модульные гостиницы

5 ноя. 20:36

До конца года в Дагестане станет на 10 модульных гостиниц больше, их возведут в горных районах республики и в Махачкале, сообщили в министерства по туризму и народным художественным промыслам региона, пишет ТАСС.

"В рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на осуществление поддержки общественных инициатив, создание модульных некапитальных средств размещения определено 10 победителей. По соглашениям до конца текущего года будут созданы 10 модульных гостиниц", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Одна гостиница появится в Махачкале, девять - в горных районах: в Гунибском, Гергебильском, Гумбетовском, Дербентском, Ахвахском, Докузпаринском, Магарамкентском районах.

Номерной фонд новых модульных гостиниц превысит сотню.