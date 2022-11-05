У стран СНГ появится единый портал картографических данных

5 ноя. 20:17

Президент РФ Владимир Путин поручил до 2025 года разработать программу сотрудничества с государствами СНГ в области картографии.

"Правительству РФ в целях создания к 1 января 2025 года портала пространственных данных государств - участников Содружества Независимых Государств (далее - портал пространственных данных) обеспечить разработку программы сотрудничества государств - участников СНГ в области геодезии, картографии, пространственных данных, геоинформационных технологий, дистанционного зондирования Земли, кадастрового учета и регистрации прав на недвижимое имущество", - говорится в поручениях президента, опубликованных на сайте Кремля.

В основу портала ляжет российская "Национальная система пространственных данных".

Кабмину поручено утвердить план-график мероприятий по разработке этой системы, Минфину России - обеспечить в 2023-2025 годах финансирование расходов на создание портала пространственных данных.

Кроме того, Росреестр совместно с МИД РФ должны согласовать с партнерами по СНГ соответствующую программу и план-график, решить вопросы, связанные с использованием ресурса Содружества Независимых Государств (e-cis.info).