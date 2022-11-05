Иран успешно провел тестовый пуск ракеты-носителя

5 ноя. 20:05

В Иран сообщили, что были проведены успешные испытания ракеты, способной выводить спутники в космос.

Иранское ГосТВ передает, что состоялся "успешный суборбитальный запуск спутниковой ракеты-носителя Ghaem-100". "Летные испытания этой пусковой установки с использованием твердотопливного транспортного средства Rafe успешно завершены", - говорится в сообщении.

Ракета Ghaem-100 - первая в Иране трехступенчатая твердотопливная спутниковая пусковая установка, она была изготовлена аэрокосмической организацией Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и способна выводить на орбиту спутники весом 80 кг.