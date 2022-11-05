Россия создаст текстильные кластеры в Узбекистане

5 ноя. 19:51

Российские бизнесмены прорабатывают возможность создания текстильных кластеров в Узбекистане, рассказал представитель российско-узбекского делового совета, совладелец российской компании GRT Consulting Тимур Исляев на полях II международного экономического форума в Самарканде, пишет издание New Retail.

По словам предпринимателя, российскими компаниями планируется открытие текстильных кластеров на вновь создаваемых сельскохозяйственных площадях в Узбекистане. Статус кластера даст возможность российским компаниям гарантированно экспортировать часть выпускаемой продукции на российский рынок, объяснил Исляев. Он добавил, что сейчас увеличивается объем готовых текстильных изделий, изготавливаемых в республике и реализуемых через российские маркетплейсы.

Российский рынок занимает первое место в поставках текстильной продукции из Узбекистана, с начала года объем экспорта вырос в 1,4 раза.