Встреча с "Ахматом" принесла "Зениту" первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ

5 ноя. 19:38

Команда "Зенит" проиграла грозненскому "Ахмату" со счетом 1:2 в домашнем матче 16-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел на "Газпром-Арене". Единственный гол "Зенита" забил Андрей Мостовой, которому 5 ноября исполнилось 25 лет. В команде «Ахмат» голы забили Евгений Харин и Мохамед Конате.

Поражение стало первым для "Зенита" в текущем сезоне РПЛ, ранее команда одержала 12 побед и трижды сыграла вничью. Команда возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 39 очками, у "Ахмата" 26 очков, он вышел на 5-е место.