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Как китайский импорт нефти повлияет на нефтяные цены

Oil Price
Как китайский импорт нефти повлияет на нефтяные цены

Объемы китайского импорта нефти останутся одним из основных факторов, который будет отслеживаться будущей зимой. Тем не менее влияние крупнейшего в мире импортера энергоресурсов на нефтяной рынок будет относительно ограниченным в связи с энергетическим кризисом, санкциями и экономическим замедлением. 

Oil Price прогнозирует, что в ближайшие недели спрос на нефть упадет, поскольку в конце октября Китай объявил о возобновлении коронавирусных ограничений и локдаунов в некоторых районах ряда крупных городов, в том числе Гуанчжоу, Ухани, Синина и Пекина. 

Тем не менее китайский импорт в ноябре и в начале декабря по-прежнему будет значительным, поскольку производители по всему миру загрузили в октябре наибольшие за последние 10 месяцев объемы, предназначенные для Китая. 

Последствия очередного раунда ковидных ограничений по всему Китаю станут понятны чуть позже. Нефтяной импорт может снизиться в начале следующего года, если НПЗ зафиксируют снижение внутреннего потребления в ближайшие недели. 

Бычьим фактором, влияющим на китайский импорт, остается большая экспортная квота на топливо, предоставленная НПЗ в конце сентября до конца текущего года и, скорее всего, на начало следующего. 

Краткосрочные тенденции китайского спроса и производительность нефтеперерабатывающих предприятий будут основными факторами, влияющими на цены не только на физическом, но и на фьючерсном рынке нефти: как показывает практика, рынки крайне чувствительны к новостям о потенциальном ослаблении китайского нефтяного спроса в связи с коронавирусными ограничениями.

В отличие от прежних, более спокойных времен, на этот раз китайский импорт не будет основной историей на нефтяном рынке грядущей зимой 

Энергетический кризис, европейское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, которое вступит в силу в декабре и в начале февраля, а также макроэкономические проблемы, вызванные агрессивным повышением ключевых ставок и высокой инфляцией, будут играть важную роль в определении направления нефтяных цен в ближайшие месяцы. 

По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, танкеры, предназначенные для Китая, в октябре загрузили количество нефти эквивалентное 9,4 млн баррелей в день, что на 500 тыс. баррелей больше, чем в сентябре. Октябрьские объемы оказались самыми большими за последние 10 месяцев. 

Учитывая, что в отношении многих танкеров, загруженных в октябре, пока не объявлено, куда они направятся, а по некоторым (например, из Ирана, Венесуэлы и России) данные не будут обнародованы вовсе, китайский импорт в ноябре и декабре может оказаться относительно высоким. 

Дело в том, что китайские НПЗ увеличили закупки в сентябре с расчетом на октябрь на фоне ожиданий роста спроса. Однако, ”новый локдаун внес свои коррективы в теорию”, говорит Марк Уильямс, директор по исследованиям из Wood Mackenzie. 

Влияние ограничений повлияет на спрос на топливо и решения НПЗ в ближайшие месяцы. Тем не менее на сегодняшний день нефтеперерабатывающие предприятия Китая обеспечены топливными квотами и могут увеличить производство, несмотря на потенциально слабый внутренний спрос. 

В сентябре, благодаря расширенным экспортным квотам на топливо, китайские поставки нефтепродуктов за границу увеличились на 36%, практически до самого высокого уровня с июня прошлого года. Многие рассчитывали на новые экспортные квоты и даже рассматривали их как попытку Китая оживить собственную экономическую активность, пострадавшую в связи с внезапными локдаунами и кризисом недвижимости, разразившимся весной. 

Маловероятно, что рост китайского экспорта топлива напрямую повлияет на европейские и американские запасы дизеля. Однако в ближайшие месяцы другие азиатские переработчики могут увеличить экспорт в Европу, которая стремится заменить российский импорт дизельного топлива. 

Будущей зимой китайский нефтяной импорт, производительность НПЗ и топливный экспорт, как всегда, будут в центре внимания, но европейское нефтяное эмбарго, энергетический кризис и опасения неизбежной рецессии могут перевесить важность китайских данных для нефтяного рынка. 

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