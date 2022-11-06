Как китайский импорт нефти повлияет на нефтяные цены

Объемы китайского импорта нефти останутся одним из основных факторов, который будет отслеживаться будущей зимой. Тем не менее влияние крупнейшего в мире импортера энергоресурсов на нефтяной рынок будет относительно ограниченным в связи с энергетическим кризисом, санкциями и экономическим замедлением.

Oil Price прогнозирует, что в ближайшие недели спрос на нефть упадет, поскольку в конце октября Китай объявил о возобновлении коронавирусных ограничений и локдаунов в некоторых районах ряда крупных городов, в том числе Гуанчжоу, Ухани, Синина и Пекина.

Тем не менее китайский импорт в ноябре и в начале декабря по-прежнему будет значительным, поскольку производители по всему миру загрузили в октябре наибольшие за последние 10 месяцев объемы, предназначенные для Китая.

Последствия очередного раунда ковидных ограничений по всему Китаю станут понятны чуть позже. Нефтяной импорт может снизиться в начале следующего года, если НПЗ зафиксируют снижение внутреннего потребления в ближайшие недели.

Бычьим фактором, влияющим на китайский импорт, остается большая экспортная квота на топливо, предоставленная НПЗ в конце сентября до конца текущего года и, скорее всего, на начало следующего.

Краткосрочные тенденции китайского спроса и производительность нефтеперерабатывающих предприятий будут основными факторами, влияющими на цены не только на физическом, но и на фьючерсном рынке нефти: как показывает практика, рынки крайне чувствительны к новостям о потенциальном ослаблении китайского нефтяного спроса в связи с коронавирусными ограничениями.

В отличие от прежних, более спокойных времен, на этот раз китайский импорт не будет основной историей на нефтяном рынке грядущей зимой

Энергетический кризис, европейское эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты, которое вступит в силу в декабре и в начале февраля, а также макроэкономические проблемы, вызванные агрессивным повышением ключевых ставок и высокой инфляцией, будут играть важную роль в определении направления нефтяных цен в ближайшие месяцы.

По данным отслеживания судов, собранным Bloomberg, танкеры, предназначенные для Китая, в октябре загрузили количество нефти эквивалентное 9,4 млн баррелей в день, что на 500 тыс. баррелей больше, чем в сентябре. Октябрьские объемы оказались самыми большими за последние 10 месяцев.

Учитывая, что в отношении многих танкеров, загруженных в октябре, пока не объявлено, куда они направятся, а по некоторым (например, из Ирана, Венесуэлы и России) данные не будут обнародованы вовсе, китайский импорт в ноябре и декабре может оказаться относительно высоким.

Дело в том, что китайские НПЗ увеличили закупки в сентябре с расчетом на октябрь на фоне ожиданий роста спроса. Однако, ”новый локдаун внес свои коррективы в теорию”, говорит Марк Уильямс, директор по исследованиям из Wood Mackenzie.

Влияние ограничений повлияет на спрос на топливо и решения НПЗ в ближайшие месяцы. Тем не менее на сегодняшний день нефтеперерабатывающие предприятия Китая обеспечены топливными квотами и могут увеличить производство, несмотря на потенциально слабый внутренний спрос.

В сентябре, благодаря расширенным экспортным квотам на топливо, китайские поставки нефтепродуктов за границу увеличились на 36%, практически до самого высокого уровня с июня прошлого года. Многие рассчитывали на новые экспортные квоты и даже рассматривали их как попытку Китая оживить собственную экономическую активность, пострадавшую в связи с внезапными локдаунами и кризисом недвижимости, разразившимся весной.

Маловероятно, что рост китайского экспорта топлива напрямую повлияет на европейские и американские запасы дизеля. Однако в ближайшие месяцы другие азиатские переработчики могут увеличить экспорт в Европу, которая стремится заменить российский импорт дизельного топлива.

Будущей зимой китайский нефтяной импорт, производительность НПЗ и топливный экспорт, как всегда, будут в центре внимания, но европейское нефтяное эмбарго, энергетический кризис и опасения неизбежной рецессии могут перевесить важность китайских данных для нефтяного рынка.