Завершился визит Али Асадова и Фуата Октая в Шушу

5 ноя. 19:19

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и вице-президент Турции Фуат Октай, который сейчас находится с официальным визитом в республике, побывали в субботу Шушу.

В городе Асадов и Октай посетили памятники культуры и другие достопримечательности. Они прошли по городской площади, посетили мечеть Юхары Говхар ага, Джыдыр дюзю и музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа.

Также Али Асадов и Фуат Октай сделали заявления для печати по итогам состоявшегося накануне в Баку 10-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией.