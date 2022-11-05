Российский День народного единства отметили на Кипре

5 ноя. 19:11

На Кипре состоялись торжественные мероприятия в честь российского государственного праздника Дня народного единства и чествования Казанской иконы Божией Матери.

Празднование прошло в городе Лимасол у здания почетного консульства России.

"Состоялось представление просветительской экспозиции "Народное единство России" на русском и греческом языках. Многометровые красочные плакаты о России и ее многовековой и современной истории, свидетельствующей о могучих традициях государственного и общественного управления, духовной мудрости и богатой многонациональной культуры, размещённые на улице города, привлекли внимание множества киприотов и иностранных туристов", - информирует координационный совет российских соотечественников Кипра.

С поздравлениями и словами поддержки России выступили российские и кипрские общественные деятели.

Мероприятие было санкционировано властями Лимасола, безопасность на празднике обеспечивала полиция Кипра.