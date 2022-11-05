Два новых заповедника появились в Грузии

5 ноя. 18:57

В грузинском регионе Шида Картли образованы две новые охраняемые природные зоны, парламент страны принял поправки в закон "Об охраняемых территориях".

Речь идет о территориях, расположенных у двух рек – Тана и Тедзами. Заказник Тана включает 10 986 га, охраняемая территория Тедзами - 10 878 га. На этих территориях будет обеспечена защита уникальной экосистемы, сохранен исторически-культурный ландшафт, вырубка лесов и застройка территории будут под строгим контролем.

Создание охраняемых территорий позволит создать в регионе новые туристические объекты.