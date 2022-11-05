В Астане в 2023 году станет на один автомобильный мост больше

5 ноя. 18:42

В будущем году в Астане откроют новый автомобильный мост, об этом написал на своей странице в соцсети аким города Алтай Кульгинов.

"Ознакомился с ходом строительства моста по пр. Тауелсиздик через реку Есиль. Данный мост позволит обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем", - сообщил он.

Кульгинов добавил, что завершение строительства моста ожидается в 2023 году.

Он отметил, что в августе открылось движение по новому мосту Улы дала, а в ноябре планируется открыть движение по улице А62, это обеспечит транспортное сообщение между Карагандинской трассой и железнодорожным вокзалом "Нурлы Жол" и левобережной частью Астаны.