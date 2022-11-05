В Швеции открестились от сотрудничества с РПК в преддверии встречи с Турцией по НАТО

5 ноя. 18:28

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в субботу, что власти страны не будут сотрудничать с организациями, имеющими связи с Рабочей партией Курдистана (РПК).

"Мы не должны иметь политического сотрудничества с организациями, которые так близки к РПК", - сказал шведский премьер в интервью телеканалу TV4. Так он прокомментировал заявление главы МИД Тобиаса Билльстрёма, который ранее сообщал, что власти Швеции больше не поддерживают курдских ополченцев в Сирии - "Отряды народной самообороны" (YPG) и партию "Демократический союз" (PYD). По мнению министра, Швеции "важно соблюдать дистанцию по отношению к этим организациям", он указал, что стране "необходимы хорошие отношения с Турцией" и чтобы "не существовало двусмысленных контактов" с YPG и PYD со стороны королевства.

Во вторник 8 ноября в Анкаре состоится встреча премьера Швеции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, они проведут переговоры о ратификации заявки о вступлении королевства в НАТО.

Кристерссон отметил, что понимает озабоченности Турции в связи со сбором средств для РПК. "Прежде всего, речь идет о борьбе с терроризмом и всей деятельностью, которая на территории Швеции поддерживает или собирает деньги для терроризма. Швеция должна быть местом, которое всеми способами противостоит терроризму", - подчеркнул премьер позже в интервью телеканалу SVT.