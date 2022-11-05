Кыргызстан предлагает инвестиционный ВНЖ

5 ноя. 18:10

В Кыргызстане вид на жительство иностранцам будут выдавать за инвестиции в $250 тыс, решение принято в ходе заседания кабинета министров республики.

"На очередном заседании кабинета министров Кыргызской Республики одобрено решение, упрощающее систему выдачи вида на жительства иностранным гражданам, которые сделали вклад в экономику страны. Данным решением сокращается срок рассмотрения материалов по временным видам на жительство для иностранных граждан, внесших свыше 10 млн сомов в экономику Кыргызской Республики", - сообщает пресс-служба кабмина.

Ожидается, что это позволит увеличить приток прямых иностранных инвестиций и улучшить инвестиционную привлекательность Кыргызстана.

"Вид на жительство иностранному гражданину (за исключением граждан стран, граничащих с Кыргызской Республикой), вложившему в экономику свыше 10 млн сомов, будет выдаваться без обязательного проживания не менее 6 месяцев до подачи заявления", - говорится в сообщении.

Сейчас иностранец может получить вид на жительство в республике, если он прибыл на срок более шести месяцев и имеет легальный источник существования.