Столтенберг: зерновой коридор может снова быть закрыт

5 ноя. 17:49

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что из-за ситуации на Украине сохраняются риски повторного закрытия морского гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции из украинских портов.

По его словам, пока продолжается конфликт, такие риски сохраняются. "Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно с Украины. Зерновая сделка в этом отношении чрезвычайно важна", - заявил Столтенберг в интервью телеканалу Habertürk.

Напомним, Россия возобновила участие в зерновой сделке 2 ноября, получив письменные гарантии от украинской стороны, что черноморский коридор не будет использоваться в военных целях.