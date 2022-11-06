Турецкие стартапы покорили инвесторов в Лиссабоне

Представители более 20 турецких стартапов на этой неделе отправились в столицу Португалии для участия в одной из крупнейших в мире технологических конференций, чтобы продемонстрировать свои возможности и встретиться с инвесторами.

Как отмечает турецкая "Сабах", турецкие предприниматели, инвесторы и руководители технопарков посетили крупнейшую технологическую конференцию Европы. В этом году турецким стартапам удалось привлечь рекордный объем финансирования, несмотря на серьезные препятствия. На стенде одной из крупнейших в мире технологических конференций Web Summit, проходившей с 1 по 4 ноября в Лиссабоне, было представлено 26 турецких стартапов.

На мероприятиях в рамках четырехдневной конференции, которая в связи с пандемией коронавируса стала первым полномасштабным мероприятием в этой сфере с 2019 года, ожидалось участие 70 тысяч человек. На конференциях Web Summit собираются участники стартапов, инвесторы, бизнес-лидеры и спикеров.

В этом году стартап-экосистема Турции привлекла рекордный объем капитала, несмотря на препятствия, в том числе глобальное замедление финансирования, которое угрожает перспективам отрасли. Беспокойство компаний вызывают проблемы с цепочками поставок, экономический конфликт США и Китая, падение прибыли и устаревшие бизнес-модели, а также значительное снижение темпов экономического роста, повлекшее за собой также спад инвестиций потребления.

Переговоры с инвесторами

С января по сентябрь этого года венчурные фонды, фонды прямых инвестиций и корпоративные инвесторы вложили в турецкие стартапы рекордные $1,49 млрд инвестиций в рамках 208 сделок, годом ранее сумма сделок составляла $1,44 млрд. Об этом свидетельствуют данные отраслевого мониторинга startups.watch.

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Помимо представителей турецких стартапов и государственных учреждений, а также инвесторов, конференцию посетили посол Турции в Лиссабоне Лале Улькер и генеральный директор фонда благосостояния Турции Арда Эрмут. На стенде Турции, расположенном рядом со стендами крупных мировых компаний, таких как Intel, Siemens и Google, представлена необходимая инвесторам информация о последних исследованиях и возможностях, предлагаемых стартап-экосистемой Турции.

Среди турецких предприятий, проводивших переговоры с инвесторами на конференции, подавляющее большинство работает в индустрии игр, электронной коммерцией, финансовых и высоких технологий.

Более 70 тысяч участников

Интерес к конференции в этом году очень высокий, о чем свидетельствует тот факт, что билеты на него были распроданы за три недели до начала. Это побудило организаторов максимально расширить выставочную площадь до 204386 кв. метров. "Масштабы мероприятия в этом году колоссальные, - рассказал генеральный директор Web Summit Пэдди Косгроув. - Все пространство заполнено на максимум, участвует больше экспонентов, стартапов, спикеров и инвесторов, чем когда-либо прежде. Мы рады вернуться к работе в полную силу и с нетерпением ожидаем дальнейшего роста в ближайшие годы".

В этом году мероприятие привлекло максимальное в своей истории количество стартапов и деловых партнеров. Все стенды Web Summit были заняты уже за шесть недель до мероприятия, показав рост в 57% по сравнению с 2019 годом.