Новые демарши Армении против Сочинской декларации

Как уже сообщал "Вестник Кавказа", после трехсторонней встречи Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в Сочи Армения решила дистанцироваться от российского посредничества, вновь переведя переговорный процесс с Азербайджаном на западные площадки. Причины подобного поведения Еревана мы подробно проанализировали в материале "Армения вновь "сливает" российское посредничество". Однако некоторые новые шаги, предпринятые армянской стороной, продемонстрировали, что Ереван решил не только "слить" российское посредничество, но и полностью дискредитировать те немногие практические аспекты сочинских договоренностей, которые были согласованы лидерами.

Так, в тексте подписанной в Сочи трехсторонней декларации отмечается, что стороны "акцентировали важность формирования позитивной атмосферы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения для продолжения диалога между представителями общественности, экспертных сообществ и религиозных лидеров при российском содействии, а также запуска трёхсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами двух стран".

Таким образом, по итогам встречи в Сочи, ожидался запуск трехстороннего диалога по линии религиозных лидеров и парламентов, где Россия играла бы роль посредника и миротворца. Но заявления, прозвучавшие в последние дни из Армении, сделали невозможным какое-либо продолжение диалога на этих площадках.

Так, 4 ноября Первопрестольный Святой Эчмиадзин "выразил поддержку народу Нагорного Карабаха в его требовании признать право на самоопределение, которое было отражено в заявлении "Национального собрания" "НКР". Высший духовный совет ААЦ в своем заявлении подчеркнул, что народ несуществующего сепаратистского образования имеет "право на самоопределение, что не подлежит обсуждению". То есть, армянский каталикос Гарегин II аккурат после сочинской встречи решил открыто поддержать агрессивный сепаратизм в отношении Азербайджана.

Сможет ли после этого Гарегин II поспособствовать "формированию позитивной атмосферы" в отношениях с Азербайджаном – вопрос риторический. Скорее всего, что после подобного демарша в Баку откажутся от встречи.

Еще более откровенный саботаж российского посредничества произошел по межпарламентской линии. Спикер Национального собрания Армении, верный соратник Пашиняна Ален Симонян заявил, что не будет участвовать в трехсторонней парламентской встрече Россия - Азербайджан - Армения до тех пор, пока не будут урегулированы гуманитарные и территориальные вопросы, отмеченные в трехстороннем заявлении от 31 октября. Пресс-секретарь спикера НС Цовинар Хачатрян отметила, что она не подтверждает информацию о трехсторонней встреч на следующей неделе.

То есть, армянская сторона выдвинула ряд предусловий, чтобы межпарламентская встреча состоялась в принципе.

Между тем, смысл межпарламентской встречи как раз и заключается в том, чтобы создать позитивную атмосферу, которая помогла бы сторонам решить наболевшие вопросы. Ереван же решил пойти от противного, грубо нарушив подписанные в Сочи договоренности.

Таким образом, встречи по линии духовенства были саботированы агрессивным заявлением Гарегина II, а по линии парламентов трех стран – неожиданно выдвинутыми предусловиями спикера армянского парламента Алена Симоняна.

Сколько еще плевков с армянской стороны вытерпит Москва?