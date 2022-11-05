Блинкен и Аббас обсудили ситуацию между Палестиной и Израилем

5 ноя. 17:20

Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которого американская сторона призвала израильские и палестинские власти к деэскалации напряженности на Западном берегу реки Иордан.

"Госсекретарь подчеркнул глубокую обеспокоенность ситуацией на Западном берегу, в том числе обострением напряженности, насилием и гибелью как палестинцев, так и израильтян, и подчеркнул необходимость срочной деэскалации ситуации всеми сторонами", - информирует пресс-служба госдепартамента США.

Также Блинкен и Аббас обсудили "совместные усилия по улучшению качества жизни палестинского народа, а также укреплению его безопасности и свободы".

Была подтвердил приверженность Вашингтона решению конфликта Израиля и Палестины на основе принципа сосуществования двух государств.