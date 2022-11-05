Стамбульский и Бакинский метрополитены масштабируют сотрудничество

5 ноя. 17:36

Крупные проекты планируется реализовать между ЗАО "Бакинский метрополитен" и Стамбульским метрополитеном, рассказал генеральный директор метрополитена в Стамбуле Озгюр Сой.

По его словам, с Бакинским метрополитеном осуществляется сотрудничество в различных сферах.

"У нас очень хорошее сотрудничество, вместе мы реализовали ряд проектов. Мы сотрудничаем в области систем сигнализации, замены новых вагонов и других машинно-механических систем, строительстве и других областях. Мы обмениваемся опытом с Бакинским метрополитеном", - сообщил Сой на мероприятии, посвященном 55-й годовщине создания Бакинского метрополитена.

Гендиректор Стамбульского метрополитена подчеркнул, что организация открыта для любого сотрудничества. "В настоящее время проводим тренинги вместе с Бакинским метрополитеном, делимся опытом. У нас обязательно будут более крупные проекты в будущем", - заявил он.