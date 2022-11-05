"Кавказская тропа" стала лучшим экологическим маршрутом России

5 ноя. 17:14

Туристический маршрут "Кавказская тропа" признан лучшим в сфере экологического туризма на всероссийском конкурсе проектов и лучших практик в сферах экологического, этнокультурного и креативного туризма, прошедшем в Москве, пишет ТАСС.

Проект "Кавказская тропа" был представлен на конкурс организацией "Пешком по Кавказу" при поддержке министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана. Маршрут, соединяющий Дербент и Сочи, победил в номинации "Проекты в сфере экологического туризма".

Туристический маршрут включает 457 км промаркированных пеших троп в Дагестане и доступен туристам любого уровня подготовки.