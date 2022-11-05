Траур по погибшим в пожаре объявлен в Костромской области 7 ноября

5 ноя. 16:35

Власти Костромской области объявили 7 ноября днем траура по погибшим в результате пожара в кафе "Полигон".

Пожар в кафе произошел минувшей ночью, причиной стали несколько выстрелов сигнальными ракетами, которые произвел в помещении один из гостей. На месте пожара обнаружены тела 13 погибших.

В день траура в регионе будут приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. На региональном телевидении и радио также будут отменены развлекательные программы.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).