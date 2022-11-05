В Бурсе провели вечер в честь 100-летнего юбилея Фикрета Амирова

5 ноя. 16:18

В культурной столице тюркского мира городе Бурса в Турции состоялся торжественный вечер, посвященный 100-летнему юбилею азербайджанского композитора Фикрета Амирова.

Концерт прошел в конгресс-центре имени Ататюрка. Государственный симфонический оркестр Бурсы под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова исполнил "Азербайджанское каприччио", симфонический мугам "Кюрд овшары", Концерт для фортепиано "На арабские темы" и "Сказание о Насими". Солистом выступил турецкий пианист, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского Гёкхан Айбулус.

Гостями вечера стали более тысячи человек.