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Грузия займется развитием циркового искусства

Грузия займется развитием циркового искусства

Конкурс для содействия развитию циркового искусства объявлен министерством культуры, спорта и молодежи Грузии.

Глава Минкульта Тея Цулукиани отметила, что государство десятилетиями не принимало действенных шагов по развитию циркового искусства, подобный конкурс в Грузии проводится впервые, он призван способствовать развитию и популяризации циркового искусства.

Министр сообщила, что бюджет конкурса - 80 тыс лари (более $28 тыс). Участие в нем могут принять проекты, направленные на поддержку профессиональных или самодеятельных цирковых трупп, шапито, независимых художников. От одного участника принимается один проект, срок подачи - до 10 ноября.

Предпочтение может быть отдано тому конкурсанту, который до Нового года проведет цирковые представления в регионах Грузии.

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