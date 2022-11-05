Курсы сестер милосердия заработают в Ставропольском крае

5 ноя. 15:51

В Ставропольском крае организуют подготовку сестер милосердия для помощи врачам в госпиталях, сообщил губернатор края Владимир Владимиров, уточнив, что на курсах будут учить, как оказывать первую помощь и ухаживать за ранеными.

"Медицинские курсы по подготовке сестер милосердия для помощи врачам в госпиталях откроются в Ставропольском крае. Многие жители региона обращались с такой просьбой - хотели получить знания, чтобы помогать бойцам восстанавливать здоровье, излечивать раны.

По моему поручению Минздрав региона подготовил специальную программу, доступную для изучения с нуля", - сказал он.

Далее Владимиров отметил, что обучающая программа будет состоять из двух компонентов. Первый организуют на базе краевого центра медицины катастроф, где научат основам оказания помощи при угрожающих жизни состояниях. Второй компонент - на базе краевых медколледжей в Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Кисловодске. В них будут учить уходу за ранеными.