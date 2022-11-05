Миллионершу из Акмолинской области обманули криптомошенники

5 ноя. 15:49

Очередная жертва мошенников, на этот раз в сфере "игры" в криптовалюту, обратилась к правоохранителям в Акмолинской.

По ее словам, она пыталась приумножить свой капитал на одном из интернет-сайтов, но вместо этого лишилась 6,5 миллиона тенге

"Игра" продолжалась почти две недели, а потом женщина перевела деньги на счет кошелек компании в Сети. Вскоре сайт был заблокирован, и женщина поняла, что ее обманули мошенники", – отметили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Sputnik Казахстан. По факту ведется расследование.