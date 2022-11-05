Элисо Болквадзе снова стала послом мира ЮНЕСКО

5 ноя. 14:55

Пианистка из Грузии, лауреат международных и государственных премий Элисо Болквадзе в третий раз стала послом мира ЮНЕСКО, рассказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"Уверен, что ее профессионализм и энергия внесут значительный вклад в укрепление возможностей молодежи, мира и культуры в Грузии и во всем мире", - написал политик на своей странице в соцсети.

Напомним, Болквадзе стала послом мира в 2015 году. Пианистка оказалась первой представительницей Грузии, удостоенной этого почетного звания.