Токаев сократил полномочия президента Казахстана

5 ноя. 14:44

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал законы, ограничивающие полномочия главы государства.

Как сообщили в его пресс-службе, законы предусматривают, в частности, сокращение отдельных полномочий президента в отношении местных исполнительных органов и Высшего судебного совета, сокращение так называемой "президентской квоты" в сенате парламента, а также введение отдельных ограничений в период нахождения в должности президента.

Также документы содержат поправки в части порядка формирования палат парламента в связи с переходом к смешанной избирательной системе в мажилисе. Ими перестраивается вся система проведения выборов в связи с переходом на смешанную избирательную систему. Внедряется новый институт отзыва депутатского мандата.

Также ряд поправок коснулся снижения количественного порога для регистрации политических партий с 20 тыс до 5 тыс членов, требования о минимальной численности региональных представительств политических партий с 600 до 200 человек, требования по минимальной численности инициативной группы граждан для создания политической партии с 1 тыс. до 700 человек.

Помимо этого, документсодержит положения о запрете для президента состоять в политических партиях, его близкие родственники не смогут занимать политические должности и руководящие посты в квазигоссекторе.