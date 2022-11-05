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Вершинин провел переговоры с Абдоллахияном

Вершинин провел переговоры с Абдоллахияном

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел в Тегеране встречу с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. Встреча прошла на полях первой встречи национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН, которая проходит в субботу.

"На полях первой встречи национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН в Тегеране заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин встретился с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном", -  сообщает диппредставительсво России в Иране.

Подробности не приводятся.

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