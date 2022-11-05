В Грузии устанавливают верхний предел цен на медикаменты

5 ноя. 13:45

Работники Минздрава Грузии проводят встречи с представителями дистрибьюторов, производителей и клиник на тему новой политикой ценообразования медикаментов, информирует пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что в следующем, 2023 году, Минздрав страны планирует внедрить референтное ценообразование и установить верхний предел цен на все медикаменты, продаваемые в стране.

Согласно реформе, государство установит верхний предел цен – за какую цену надо будет продавать лекарства и осуществлять их импорт.