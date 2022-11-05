Петропавловск бьется в ДТП под снегом

5 ноя. 13:08

Накануне в Петропавловске начался сильный снегопад, снег шел всю ночь. Сегодня в городе наблюдаются метель и гололед, из-за чего на дорогах произошло более десятка автоаварий.

В настоящее время на улицах Петропавловска работает снегоуборочная техника. Со вчерашнего дня выпало почти 7 миллиметров снега.

"Производится очистка 130 километров магистральных улиц. Задействовано 23 единицы техники. Еще 19 единиц убирали снег с тротуаров, три произвели рассыпку противогололедного материала на проезжей части. 17 единиц техники и 30 человек задействованы в вывозе снега. Вечером и ночью планируется проведение механизированной очистки на всех магистральных улицах", - сказал аким Петропавловска Руслан Анбаев.