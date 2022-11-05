В Чечне откроют технопарк в сфере электронной промышленности

5 ноя. 12:53

В Чечне планируется открыть один из первых в стране технопарков в сфере радиоэлектроники и микроэлектроники, сообщил министр промышленности и энергетики республики Адам Хакимов.

"Создание в России таких парков сейчас очень востребовано, потому что из-за санкций, объявленных РФ, именно сфера микроэлектроники стала своего рода локомотивом проблем практически во всех отраслях", - сказал он в беседе с ТАСС.

Уточняется, что соглашение о реализации пилотного проекта технопарка в электронной промышленности было достигнуто на встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.