Пожар в кафе Костромы погубил 13 человек

5 ноя. 12:45

В результате пожара в кафе Костромы погибли 13 человек, сообщили в экстренных службах. В настоящее время пожар потушен. Также спасатели завершили обследование всех помещений. По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова в результате ЧП также пострадали пять человек.

"В настоящее время все помещения клуба "Полигон" обследованы, осталось разобрать завалы в отдельных местах. По уточненным данным, жертвами пожара стали 13 человек", - цитирует собеседника в экстренном ведомстве ТАСС.

Уточняется, что в результате пожара в кафе произошло обрушение кровли по всей площади - 3,5 тыс кв м. По факту проводится проверка.