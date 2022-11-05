Капремонт многоэтажек получат новый источник в КБР

5 ноя. 11:49

Власти Кабардино-Балкарии (КБР) будут софинансировать капитальный ремонт многоквартирных домов с 2023 года для улучшения выполнения региональной программы капремонта, заявил прокурор республики Николай Хабаров.

Напомним, что утвержденный в республике размер минимального взноса за капремонт общего имущества (6,22 рублей за 1 кв м) не обеспечивает должного финансирования и проведение запланированных работ, отмечают в прокуратуре.

«В целях завершения не выполненных в 2021 году работ по капитальному ремонту и предупреждению подобных фактов в дальнейшем правительством республики принят комплекс мер, направленных на бюджетное софинансирование работ по капремонту начиная с 2023 года», - цитирует Хабарова ТАСС.