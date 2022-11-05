Когда и чем закончатся массовые акции протеста в Иране

Когда 17 сентября оппозиционный официальному Тегерану телеканал Iran International сообщил о смерти 22-летней Махсы Амини в результате избиения полицейскими из-за неправильно надетого хиджаба, стало ясно, что Иран охватят митинги и протесты.

Информацию о том, что девушка умерла в результате избиения сотрудниками полиции нравов, надо еще тщательно проверить и изучить, но такого рода активизация полиции нравов - тоже неприятная история. Многие иранские системные политики уже лет 15 открыто говорят о том, что наличие подобной полицейской функции неприемлемо в XXI веке. При президенте Хасане Рухани (2013-2021) о полиции нравов практически не было слышно. И подавляющая часть населения страны, включая жителей священных городов Кум и Мешхед, была довольна этим фактом. Казалось бы, власти пошли на либерализацию социальной жизни и были готовы постепенно пойти и на прочие смягчения, чтобы система выстояла. Однако с приходом к власти консерватора Ибрагима Раиси ситуация стала меняться в обратную сторону.

Нельзя сказать, что консерваторы начали использовать методы своих предшественников поколения 1980-х или скандально известного Махмуда Ахмадинежада, но все же попытались закрутить гайки. С одной стороны, Раиси как бывший глава строгой судебной власти мыслит в парадигме консервативного образа жизни, пытаясь не предавать заветов основателя Исламской республики Рухоллы Хомейни, с другой - он прекрасно понимает, что жить в 2022 году по меркам 1980-х невозможно: мир меняется, люди тоже изменились. Кроме того, Иран не опускал "железного занавеса", жители страны могут спокойно выезжать за границу, и стоит им оказаться соседних России, Турции, ОАЭ или Европе, сразу понимают, что хотели бы жить так же на родине.

Перед Раиси стоит непростая задача: пойти на уступки протестующим, но чтобы это выглядело так, будто он сам решился на социальные реформы, а не под давлением. В противном случае митингующие, увидев, что власти уступают, будут выдвигать новые требования

Некоторые соседние с Ираном страны сейчас через свои СМИ активно пропагандируют среди нацменьшинств ИРИ необходимость воспользоваться моментом и провозгласить чуть ли не независимость от Тегерана. Рассказывая о том, что целый ряд иранских провинций выходит на протесты якобы под лозунгами отделения от центра, а также транслируя откровенных маргиналов, о которых в самом Иране знать никто не знает, "эксперты" уверяют, что распад Ирана неизбежен. В этой связи стоит обратить внимание на три момента:

Во-первых, антиправительственные протесты в национальных провинциях страны проходят под лозунгами "Смерть диктатуре", "Смерть Хаменеи" и "Смерть Исламской республике", а не "Смерть Ирану" как стране. Не нужно приравнивать форму правления к государству как таковому.

Во-вторых, в Иране нет предпосылок к отделению провинций от Тегерана, поскольку права нацменьшинств там не ущемляются: вещают телеканалы, издаются журналы и газеты, ведется обучение на языках нацменьшинств. И если два-три проплаченных маргинала, вещая на телеканалах соседних стран, говорят об обратном, это не значит, что так и есть.

В-третьих, на любой антиправительственный протест найдется не менее массовый проправительственный митинг, на котором граждане выступят за сохранение "Джомхури-е Эслами".

Так или иначе в Иране все еще продолжаются антиправительственные протесты, но они несопоставимы с революцией 1978-1979 годов. У сегодняшней власти сохранился немалый запас прочности, и устроить масштабный переворот вряд ли получится. Вероятно, к концу этого года протесты пойдут на спад: возникнет усталость, силовые органы Ирана перестанут церемониться и просто разом возьмут ситуацию под контроль. Однако системе все же брошен вызов и ей в любом случае придется в срочном порядке провести хоть какие-то реформы.