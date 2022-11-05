Кто купил митинг в Ханкенди

5 ноя. 10:59

Согласно данным источников ряда СМИ, миллиардер Рубен Варданян полностью профинансировал митинг в Ханкенди. Кроме того, он через подставных лиц оплатил перевозку автобусами сотен людей из Армении.

Действительно, согласно данным армянских источников, в акции участвовали около 40 тыс «жителей», однако в официальных данных, опубликованных азербайджанской стороной за прошедший период, отмечалось, что в Ханкенди и его окрестностях проживает 25 тыс армян, так как после 44-дневной войны большая часть армянского населения, проживающего в Карабахе, покинула регион. Возникает вопрос, откуда появились эти 15 тыс человек?

Впоследствии было установлено, что большинство участников митинга не является жителями Ханкенди, а были доставлены под разными предлогами из Армении.

Напомним, что митинг состоялся в воскресенье 30 октября за день до встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.