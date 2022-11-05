Азербайджан и Грузия собираются экспортировать электроэнергию в Европу

Новые энергетические проекты, соединяющие Кавказ и Европу, становятся всё более актуальными из-за кризиса на Украине. Азербайджан и Грузия намерены извлечь выгоду за счет своего растущего геополитического влияния и обеспечить новый маршрут поставок электроэнергии в Европу.

Eurasianet отмечает, что прокладка электрического кабеля по дну Черного моря из Грузии в юго-восточную Европу обсуждается уже несколько лет. В связи с тем, что энергобезопасность Европы вновь оказалась на повестке дне после событий вокруг Украине, лидеры стран, расположенных по обе стороны моря, все чаще обсуждают энергетику на встречах высокого уровня.

”Новый запланированный проект касается электричества. Азербайджан предпринимает попытки экспортировать электричество на мировые рынки, - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Грузию 24 октября. - Естественно, наш экспорт проходит через территорию Грузии”.

Спустя три дня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Будапешт премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили заявил: ”Создается новое перспективное энергетическое сотрудничество, в котором Венгрия крайне заинтересована. Мы хотим обеспечить новую масштабную систему энергоснабжения, которая будет функционировать за счет поставок энергии из Азербайджана в Венгрию через Грузию и Румынию. Благодаря новому проекту, мы сможем отказаться от большей части природного газа, который сегодня используется для генерации электроэнергии в Венгрии”.

Венгрия, как и Румыния, начала активно поддерживать проект после событий на Украине, когда Европа с опозданием осознала свою зависимость от российского газа. Орбан выразил надежду, что за счет новых источников энергетические цены в Европе снизятся, а его страна сможет побороть высокую инфляцию. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что часть импортируемой электроэнергии может передаваться другим европейским странам, поэтому проект должен получить поддержку Европейского союза.

”Мы договорились, что Венгрия присоединится к масштабному плану, поскольку для того, чтобы проект получил европейскую поддержку, необходимо, чтобы в нем участвовали как минимум две страны-члена ЕС”, - заявил Сийярто в конце лета после телефонного разговора с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым.

В конце октября министр энергетики Грузии Леван Давиташвили также упомянул о европейской поддержке, предположив, что проект, который, по его словам, был разработан Грузией, стоит несколько миллиардов долларов, а соглашение между четырьмя странами будет вскоре заключено.

В настоящее время Брюссель работает над тем, чтобы удвоить импорт газа из Азербайджана. Тбилиси также спешит воспользоваться преимуществами европейского транзитного потенциала в рамках Среднего коридора, поскольку трансазиатские перевозчики избегают существующих маршрутов через территорию России.

Но идея проложить кабель по дну моря появилась раньше, чем начался кризис на Украине. В 2020 году Всемирный банк признал коммерчески выгодной идею прокладки подводного кабеля мощностью в тысячу мегаватт и длиной в тысячу километров между Грузией и Румынией.

При финансовой поддержке со стороны Запада Грузинская государственная электросистема, государственный оператор системы передачи электроэнергии, продолжила исследование и в 2021 году объявила, что кабель обеспечит новые экспортно-импортные возможности на Южном Кавказе, а также ”снизит зависимость от нынешнего дорогостоящего импорта и тепловой электрогенерации”.

Идея соответствует цели Азербайджана по превращению в хаб зеленой энергетики. Баку активно развивает возобновляемые источники энергии, привлекая международные инвестиции, в частности из стран Персидского залива, для осуществления крупных проектов по созданию ветровых и солнечных электростанций. Цель Азербайджана - сохранить газ для экспорта - стала еще более актуальной в этом году, когда в Европе начались проблемы с голубым топливом. ”Мы сможем сэкономить природный газ и отправить его на экспорт, особенно с учетом того, что спрос на наш газ значительно вырос”, - Ильхам Алиев сказал в июле.

Проект черноморского подводного кабеля всё еще находится на стадии изучения. По оценкам, его осуществление займет три-четыре года. Азербайджан также предложил экспортировать электричество в Европу через Зангезурский коридор, который должен пройти по территории Армении в Нахчыван и Турцию. Однако Баку и Еревану всё еще необходимо договориться об условиях транспортного сообщения.