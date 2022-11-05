Особая экономическая зона появится на Дону

5 ноя. 8:21

Донские власти собираются открыть под Новочеркасском промышленно-производственную особую экономическую зону, рассказал губернатор области Василий Голубев в ходе визита в Беларусь.

"У нас в Новочеркасске тоже имеется индустриальный парк, который также обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и расположен вблизи аэропорта. На его территории локализованы производства 11 компаний, которые осуществляют промышленное производство. А всего там зарегистрировано 67 резидентов", - цитирует политика "АиФ-Ростов".

Голубев пояснил, что именно власти планируют открыть особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа.

Губернатор уточнил, что соответствующая заявка будет подана в федеральное правительство. Он добавил, что при создании ОЭЗ будут приниматься во внимание наработки аналогичной зоны в Беларуси, которая появилась в результате межправительственного соглашения с Китаем.