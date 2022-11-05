Военный музей откроют в Грузии

5 ноя. 5:35

Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О музее", согласно которым в стране откроется Военный музей.

Как сообщает Sputnik Грузия, законопроект поддержали 82 депутата.

Военный музей заработает в Грузии в 2025 году, он разместится в помещении или под открытым небом. В него соберут вещи, связанные с историческим военным прошлым и техническим развитием грузинских Сил обороны.

Из предложенного депутатами проекта следует, что выставочные залы будут занимать 1-1,2 тыс кв м. В музее также будут хранилища, кафе, медиатека и лекционный зал.