Баку примет благотворительный "Забег победы"

5 ноя. 2:23

В столице Азербайджана 6 ноября состоится благотворительный забег, посвященный победе Азербайджана в Отечественной войне, который организует министерство молодежи и спорта страны.

Желающие принять в нем участие должны оплатить 20 манатов при регистрации. Собранные средства будут направлены на поддержку семей шехидов, передает "Sputnik Азербайджан".

Забег стартует от фонтана "Семь красавиц" в Приморском национальном парке и будет проходить на дистанциях в три, пять и 10 километров. Также в рамках забега пройдут мастер-классы по городскому спорту и ряд других спортивных мероприятий.

В "Забеге победы" могут принять участие граждане не младше 17 лет, которые должны зарегистрироваться не позднее 12:00 местного времени 4 ноября.