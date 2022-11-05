"Кто огонь разжигает, тот может в нем сгореть". Пакистан бурлит после покушения на экс-премьера

Покушение на экс-премьера Пакистана Имрана Хана спровоцировало в стране очередной виток политической нестабильности. Раненный Хан обвинил премьер-министра Шахбаза Шарифа, министра внутренних дел Санауллу Хана и генерал-майора Фейсала в организации нападения и потребовал, чтобы все трое немедленно ушли в отставку.

The Conversation сообщает, что через высокопоставленного члена его партии ”Движения за справедливость” (PTI) Асада Умара экс-премьер заявил, что бездействие приведет к демонстрациям по всей стране, ”и более не будет так, как прежде”. По словам Асада Умара, два дня назад он предупреждал Имрана Хана об угрозе его безопасности, но тот заявил: "Мы участвуем в джихаде, и сейчас нужно верить в Аллаха". Исходя из убеждения, что так называемый ”длинный марш” и есть ”джихад”, ”Движение за справедливость” призвало граждан к участию в демонстрациях.

В ответ министр внутренних дел Рана Санаулла поэтично заявил: "Кто огонь разжигает, тот может в нем сгореть". Национальное правительство потребовало, чтобы ”правительство Пенджаба создало объединенную следственную группу для расследования покушения”.

Был поднят вопрос об обеспечении усиленной охраны для бывшего премьер-министра в провинции Пенджаб, которой управляет PTI.

Появились также теории заговора. Пользователи социальных сетей утверждают, что нападение было организовано самой PTI, чтобы усилить поддержку Имрана Хана. Всего несколько дней назад бывший всемирно известный игрок в крикет, ставший политиком, инициировал второй за пять месяцев марш "за настоящую свободу".

Есть те, кто обвиняют ”внешние силы” в усилении нестабильности на фоне визита премьер-министра Шахбаза Шарифа в Китай, где от обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином китайско-пакистанский экономический коридор.

Также есть сообщения о якобы признании предполагаемого наемника, религиозного фанатика, который был возмущен тем, что в ходе марша Имрана Хана музыка не затихала даже во время призывов к молитве. Богохульство в качестве основания напоминает убийство губернатора Пенджаба Салмана Тасира Мумтазом Кадри. При всех нестыковках эта версия предполагает, что покушение было совершено не по политическим причинам.

Сторонники Имрана Хана отреагировали моментально. Демонстрации прошли во всех провинциях страны, люди скандировали, что покушение - это выход за красную линию, и они готовы отдать жизнь за своего лидера. Так мощная поддержка экс-премьера и гнев в отношении правительства толкнули страну в еще большую нестабильность, при которой будущее кажется совершенно неясным.

В прошлом с нестабильностью боролись пакистанские военные, которые традиционно выступали в роли хранителей закона и порядка в стране.

В течение 75 лет существования Пакистана военные либо напрямую, либо косвенно вмешивались в политику, когда страна переживала периоды уязвимости. Даже если подобное вмешательство не получало одобрения со стороны политиков, общество в целом удовлетворяли рамки, обозначенные военными.

Но в современном Пакистане, с учетом политической и социальной поляризации, достигших уровней, невиданных за всю историю страны, военные не в силах исполнить свою роль. Начальник штаба армии Камар Джавед Баджва уже заявил, что армия вмешиваться не будет.

Но даже если нестабильность усилиться еще больше, и военные всё-таки решат вмешаться, реакция сторонников Имрана Хана будет значительно отличаться от той, что наблюдалось ранее при действиях армии. Покушение на жизнь экс-премьера смело множество добровольных ограничений, которых придерживались граждане страны.

Пока одни митинговали у штаба командира военного корпуса в Пешаваре, другие скандировали, что армия стоит за терактами и вандализмом. В прошлом, подобные заявления осмеливались делать только члены Движения в защиту пуштунов.

Обвинения также касаются недавнего убийства в Кении пакистанского журналиста Ашрафа Шарифа, который открыто осуждал участие армии в политике. Считается, что убийство напрямую было организовано военными. В результате руководитель Межведомственной разведки был вынужден провести пресс-конференцию, чтобы опровергнуть выдвигаемые обвинения.

Гнев и открытая оппозиция военному руководству предполагает, что армия будет избегать необходимости прямого вмешательства. Один из возможных способов выхода из кризиса - объявление губернаторского правления в Пенджабе и Хайбер-Пахтунхве, но даже это едва ли успокоит негодующих сторонников Имрана. Пакистан стремительно движется в сторону неизведанной политической территории.