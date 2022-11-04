Комитет Генассамблеи ООН одобрил резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

4 ноя. 21:58

Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН сегодня принял проект резолюции РФ по борьбе с героизацией нацизма.

Документ называется "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За него проголосовали 106 стран, решили воздержаться 15, против было 51 государство, сообщает РИА Новости.

Генассамблея ООН принимает резолюцию по борьбе с героизацией нацизма каждый год. После одобрения комитетом голосование по документу проходит в Генассамблее, как правило, оно приходится на декабрь.