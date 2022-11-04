Выброшенных в море дельфинов пока не нашли в Севастополе

4 ноя. 21:32

Дрессированные дельфины, выброшенные в море в Севастополе в среду, пока не найдены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"С утра было патрулирование с берега, а с обеда наши специалисты продолжили обследовать бухты города. Встретили десятки разных дельфинов, но на свисток дрессировщицы никто из них не отозвался. Приманить рыбой тоже никого не удалось", - пояснил он.

Глава Севастополя заверил, что поиски будут продолжены завтра.

Напомним, в среду очевидцы сняли на камеру, как неизвестные выбрасывали в море четверых дельфинов. Оказалось, что так владелец дельфинария избавился от млекопитающих, которые больше 10 лет жили у него. Открыто уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.