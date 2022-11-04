Сегодня в Турции после продолжительной болезни ушел из жизни Фазиль Мамедов - азербайджанский политический деятель, занимавший 2000-2017 годах пост министра по налогам, а также возглавлявший Азербайджанскую федерацию борьбы и Азербайджанскую федерацию хоккея на траве.

Он родился 28 марта 1964 года в Шемахинском районе Азербайджана, окончил финансово-кредитный факультет Института народного хозяйства и вскоре после окончания вуза начал работать в Промышленно-строительном банке Азербайджанской ССР, потом заведовал кафедрой в Бакинском финансово-кредитном техникуме, в 1993 году стал председателем правления коммерческого банка "Унсал", а через год - начальником Шамкирского отделения Аграрно-промышленного банка Азербайджана.

С 1999-го по 2000 год Фазиль Мамедов был начальником Главной государственной налоговой инспекции Азербайджана и возглавлял ее после преобразования в Министерство по налогам – до 2017 года. Говоря о своей работе на этом посту, Мамедов обычно скромно улыбался, уверяя, что налоговая политика страны определена президентом страны, ведется четко налаженная системная работа, и от личности министра практически ничего не зависит. Вообще, он никогда не ставил личные интересы на первое место, был искренне верен президенту Ильхаму Алиеву и вице-президенту Мехрибан Алиевой, будучи убежденным, что эти люди приносят огромную пользу его стране.

На самом деле и сам он немало сделал для того, чтобы система налогообложения в Азербайджане была прозрачной, создав простую и доступную для понимания систему налоговых обязательств, максимально отвечающих принципам нейтральности, социальной справедливости и обеспечения конкурентоспособности национальной экономики. Мамедов признавался, что страна обладает достаточным организационно-техническим и интеллектуальным потенциалом для решения сложных задач. Причем превыше всего он ценил именно кадры, своих сотрудников за профессионализм и отстаивал их интересы.

Когда Фазилю Мамедову задавали вопросы о том, как он справляется с министерством и двумя спортивными федерациями, он отвечал, что считает это почетным, несмотря на сложности. При этом Мамедов признавал, что забывает обо всех трудностях, уходя с головой в работу, когда начинаются какие-либо крупные соревнования. А таковых в период его нахождения у руля налоговой и спортивных федераций было немало. Именно тот период, когда Фазиль Мамедов возглавлял министерство, в государственный бюджет пошли большие налоговые отчисления. Руководство Азербайджана вкладывало немалые ресурсы для развития спорта, международных соревнований и других мероприятий, позитивно повлиявших на имидж страны: Европейские игры, Исламские игры солидарности, а также Евровидение.

Собственным примером он нес спорт и здоровый образ жизни в массы. Когда Мамедов сильно похудел, то отвечая на комплименты, утверждал, что члены азербайджанского правительства должны быть в хорошей форме, не только в умственном, но и в физическом плане, должны становиться примером для своих подчиненных.

Здесь стоит оговориться, что когда Фазиль Мамедов только возглавил Азербайджанскую федерацию борьбы, классическая борьба в республике была развита не на том уровне, чтобы обеспечивать стране победы на международных соревнованиях. При нем удалось сделать многое для развития этого вида спорта, и в итоге в Азербайджане была сформирована команда, которая начала занимать призовые места на европейских и мировых чемпионатах.

Фазиль Мамедов был до конца верен своей стране, и своей главной ценностью считал служение народу и государству. Ради этих ценностей он выкладывался на полную, что и привело к тяжелой болезни сердца.

Завтра он будет похоронен на Ясамальском кладбище Баку.

"Вестник Кавказа" выражает глубокие соболезнования жене и детям Фазиля Мамедова, а также всем знавшим и любившим его людям.

Светлая память!