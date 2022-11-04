В Белом доме разъяснили слова Байдена об "освобождении" Ирана

4 ноя. 20:52

Американский президент Джо Байден, высказываясь о "скором освобождении" Ирана, выражал таким образом солидарность с иранскими демонстрантами, сообщил на регулярном онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Президент выражал нашу солидарность с протестующими, ... давая понять, что мы поддерживаем иранских мужчин и женщин, которые пытаются мирно протестовать", - цитирует его ТАСС.

Кирби выразил мнение, что власти Ирана вынуждены бороться с проблемами, созданные им самим.

Представитель Белого дома пояснил, что Вашингтон собирается "продолжать искать пути для привлечения режима к ответственности за то, как он обращается со своим народом", и уточнил, иранский народ должен сам определять, каким станет его будущее.