РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Власти Финляндии не собираются отменять запрет на въезд российских туристов

Власти Финляндии не собираются отменять запрет на въезд российских туристов

Введенный ранее запрет на въезд туристов из России в Финляндию не ограничен по времени, сообщил президент страны Саули Ниинисте на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с литовским лидером Гитанасом Науседой.

"Здесь не предполагается какой-либо лимит... Он (запрет - ред.) будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять", - цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, решение правительства Финляндии закрыть границы для туристов-россиян вступило в силу 30 сентября.

660 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version