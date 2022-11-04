Власти Финляндии не собираются отменять запрет на въезд российских туристов

4 ноя. 20:38

Введенный ранее запрет на въезд туристов из России в Финляндию не ограничен по времени, сообщил президент страны Саули Ниинисте на пресс-конференции в Вильнюсе после встречи с литовским лидером Гитанасом Науседой.

"Здесь не предполагается какой-либо лимит... Он (запрет - ред.) будет действовать столько, сколько потребуется. На данный момент у нас нет причин его отменять", - цитирует главу государства ТАСС.

Напомним, решение правительства Финляндии закрыть границы для туристов-россиян вступило в силу 30 сентября.