Концерт к столетию Фикрета Амирова прошел в штаб-квартире ЮНЕСКО

4 ноя. 19:59

В концертном зале штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже торжественно отметили 100-летие со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова, об этом сообщает министерство культуры Азербайджана.

Мероприятие было организовано Минкультуры АР и постоянным представительством Азербайджана при ЮНЕСКО

Перед началом концерта выступил постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев. Он выразил признательность Минкультуры Азербайджана и руководству ЮНЕСКО за вклад в организацию вечера, рассказал о жизни и творчестве Фикрета Амирова.

Абдуллаев пояснил, что симфонический мугам занимает особое место в творчестве композитора, родившегося в Гяндже - он оказал сильное влияние на творчество Амирова. Симфонические мугамы композитора исполнялись в крупнейших концертных залах европейских стран и США под руководством самых известных дирижеров мира.

Постпред Азербайджана при ЮНЕСКО поведал о симфонических мугамах, операх, балетах, камерно-инструментальных и вокальных произведениях, музыкальных комедиях композитора.

Заместитель гендиректора ЮНЕСКО по внешним связям и Африканскому приоритету Фирмин Эдуард Матоко поприветствовал участников мероприятия от имени генерального директора организации, а также коснулся отношений между Азербайджаном и ЮНЕСКО. Он отметил, что концерт отражает дух культурного наследия, диалога и культурного разнообразия.

Далее в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста, дирижера Фахраддина Керимова сочинения Фикрета Амирова исполнили народный артист СССР и Азербайджана, пианист Фархад Бадалбейли, заслуженные артисты Сабина Асадова (меццо-сопрано), Бабек Нифталиев (ханенде), молодые исполнители Сельджан Насибли (сопрано), Орхан Джалилов (тенор).