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Путин разрешил продать российский бизнес Baker Hughes местному менеджменту

Путин разрешил продать российский бизнес Baker Hughes местному менеджменту

Президент России Владимир Путин одобрил сделки по покупке компанией ООО "Нефтесервисные технологии" российских активов Baker Hughes, распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что "Нефтесервисные технологии" могут купить 100% АО "Бейкер Хьюз", ООО "Би Джей Самотлор Сервисиз Восток", ООО "Ойламп Сервис", ООО "Оренбургнефтегеофизика", ООО "Энерго Инновации", ООО "Бейкер Хьюз Сервисез Рус", ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования", ОАО "Ойламп Сервис".

В документе уточняется, что он распространяется на правоотношения с 8 октября текущего года.

Напомним, Baker Hughes сообщила о приостановке новых инвестиций в свои операции в РФ в апреле. Первого августа компания заявила о подписании соглашения о продаже бизнеса в России местному менеджменту.

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