Путин разрешил продать российский бизнес Baker Hughes местному менеджменту

4 ноя. 19:42

Президент России Владимир Путин одобрил сделки по покупке компанией ООО "Нефтесервисные технологии" российских активов Baker Hughes, распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что "Нефтесервисные технологии" могут купить 100% АО "Бейкер Хьюз", ООО "Би Джей Самотлор Сервисиз Восток", ООО "Ойламп Сервис", ООО "Оренбургнефтегеофизика", ООО "Энерго Инновации", ООО "Бейкер Хьюз Сервисез Рус", ООО "Тюменский завод нефтепромыслового оборудования", ОАО "Ойламп Сервис".

В документе уточняется, что он распространяется на правоотношения с 8 октября текущего года.

Напомним, Baker Hughes сообщила о приостановке новых инвестиций в свои операции в РФ в апреле. Первого августа компания заявила о подписании соглашения о продаже бизнеса в России местному менеджменту.