Резервный борт привез в Москву пассажиров самолета, экстренно севшего в Махачкале

4 ноя. 19:31

Пассажиры самолета Грозный-Москва, севшего в Махачкале из-за сработавшего датчика давления в салоне, доставлены в столицу резервным бортом, рассказал гендиректор аэропорта "Северный" (Грозный) Альви Шахгириев.

"Рейс "Грозный - Москва" вылетел в 6:00 мск, спустя примерно 40 минут над Каспийским морем сработал датчик давления в салоне, из-за чего командир самолета принял решение приземлиться в Махачкале", - приводит его слова "Интерфакс".

Шахгириев уточнил, что спустя 15 минут воздушное судно успешно село. На борту самолета были 121 человек и пять членов экипажа, никто не пострадал.

Гендиректор аэропорта отметил, что в 12:40 мск они вылетели из Махачкалы в Москву.