Потасовка произошла в сакребуло Тбилиси

4 ноя. 18:57

Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции устроили драку в сакребуло Тбилиси во время обсуждения причин трагедии в парке Ваке.

Конфликт в сакребуло начался в коридоре и продолжился в зале заседаний.

Оппозиционеры выразили недовольство отказом мэра Тбилиси Каха Каладзе прийти в сакребуло на внеочередное заседание, чтобы дать ответы на вопросы в связи с ЧП в парке Ваке.

Депутат от "Мечты" Коте Зарнадзе обвинил оппозицию в пиаре на трагедии и спросил, почему оппозиционеры не вышли на связь с семьями пострадавших.

Началась перепалка, а затем Зарнадзе и депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Ираклий Эдзгверадзе вышли в коридор, где и вступили в стычку.

Приставы и другие законодатели утихомирили конфликтующих депутатов, однако те продолжили перепалку в зале заседаний - правда, уже словесную.