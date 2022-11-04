Потасовка произошла в сакребуло Тбилиси

Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиции устроили драку в сакребуло Тбилиси во время обсуждения причин трагедии в парке Ваке.
Конфликт в сакребуло начался в коридоре и продолжился в зале заседаний.
Оппозиционеры выразили недовольство отказом мэра Тбилиси Каха Каладзе прийти в сакребуло на внеочередное заседание, чтобы дать ответы на вопросы в связи с ЧП в парке Ваке.
Депутат от "Мечты" Коте Зарнадзе обвинил оппозицию в пиаре на трагедии и спросил, почему оппозиционеры не вышли на связь с семьями пострадавших.
Началась перепалка, а затем Зарнадзе и депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое нацдвижение" Ираклий Эдзгверадзе вышли в коридор, где и вступили в стычку.
Приставы и другие законодатели утихомирили конфликтующих депутатов, однако те продолжили перепалку в зале заседаний - правда, уже словесную.