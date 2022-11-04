Лавров и спецпредставитель генсека ООН провели встречу по Сирии

4 ноя. 18:33

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен провели в Абу-Даби встречу, посвященную ситуации вокруг Сирии, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В ходе беседы была обсуждена складывающаяся ситуация в САР и вокруг нее с акцентом на задачи комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН", - пояснили в ведомстве.

Стороны уделили особое внимание работе межсирийского Конституционного комитета.

Дипломаты также отметили важность активизации международных усилий для реализации проектов раннего восстановления объектов сирийской базовой инфраструктуры согласно резолюции 2642 Совбеза ООН.